Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

Hakkında dava açılan otobüs şoförü, yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne yaşamını yitirmiş, gözaltına alınıp tutuklanan şoför ise daha sonra tahliye edilmişti.

M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, 19 Mayıs 2024'te, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne Ebru ile oğlu Selahattin Abravci'ye çapmış, otobüsün altından sıkışan anne ile oğlu ekiplerce çıkarılmıştı.

Gerekçeli kararda, sanık M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı otobüsün seyir halindeyken aracının sağ ön kısmı ile yolun karşısına koşarak geçmek isteyen maktul Ebru ile elinden tuttuğu oğlu Selahattin Abravci'ye çarpması sonucu kadının ölümüne, oğlunun ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ebru Abravci'nin (28) hayatını kaybettiği, oğlu Selahattin Abravci'nin (10) yaralandığı trafik kazasında, halk otobüsü şoförü M.C.Y'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiği davanın gerekçeli kararını açıkladı.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, sanığın tali, ölen yayanın ise asli kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

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