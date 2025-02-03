Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, sanığın tali, ölen yayanın ise asli kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
        ABONE OL

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, sanığın tali, ölen yayanın ise asli kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ebru Abravci'nin (28) hayatını kaybettiği, oğlu Selahattin Abravci'nin (10) yaralandığı trafik kazasında, halk otobüsü şoförü M.C.Y'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiği davanın gerekçeli kararını açıkladı.

        Gerekçeli kararda, sanık M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı otobüsün seyir halindeyken aracının sağ ön kısmı ile yolun karşısına koşarak geçmek isteyen maktul Ebru ile elinden tuttuğu oğlu Selahattin Abravci'ye çarpması sonucu kadının ölümüne, oğlunun ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

        Kararda, mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda sanığın tali kusurlu, ölen yayanın ise asli kusurlu olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

        - Olay

        M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, 19 Mayıs 2024'te, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne Ebru ile oğlu Selahattin Abravci'ye çapmış, otobüsün altından sıkışan anne ile oğlu ekiplerce çıkarılmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne yaşamını yitirmiş, gözaltına alınıp tutuklanan şoför ise daha sonra tahliye edilmişti.

        Hakkında dava açılan otobüs şoförü, yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorba için tutuklama kararı!
        Zorba için tutuklama kararı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri'de GENÇTEK Robot Futbol Ligi'nin lansmanı yapıldı
        Kayseri'de GENÇTEK Robot Futbol Ligi'nin lansmanı yapıldı
        KASKİ, 2024 yılında 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağını önledi
        KASKİ, 2024 yılında 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağını önledi
        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada, otobüs şoförüne 3 yıl 4 ay hapi...
        Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada, otobüs şoförüne 3 yıl 4 ay hapi...
        Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheli ile satın alana gözaltı
        Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheli ile satın alana gözaltı