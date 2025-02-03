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        KASKİ, 2024 yılında 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağını önledi

        Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü 2024'te 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağını önleyerek ekonomiye 70 milyon lira değerinde katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:11
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        KASKİ, 2024 yılında 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağını önledi
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        Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü 2024'te 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağını önleyerek ekonomiye 70 milyon lira değerinde katkı sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ kent genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalarla hem su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini ifade etti.

        KASKİ'nin fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalıştığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "KASKİ tüm ilçelerimizde 360 alt bölgenin 82'sinde saha çalışmalarını tamamladı. Bu bölgelerimiz SCADA sistemi ile takip edilmeye başlanmış olup, son teknolojik cihazlarla arızalar tespit edilmektedir. Yapılan çalışmalarla sistemde yüksek basınç olan alt bölgeler tespit edilerek basınçlar düşürüldü. Bununla birlikte yıl içerisinde 125 arıza giderilerek 47 bin 500 kişinin 1 yıllık ihtiyacı olan 70 milyon lira değerindeki 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağı önlenmiş oldu."

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