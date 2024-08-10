Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye yardımına başvurular başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımına ilişkin başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönül belediyeciliği projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri'de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Geçen dönem ihtiyaç sahibi 8 bin 281 ailede toplam 15 bin 624 öğrenciye 15 milyon 150 bin 250 TL kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.