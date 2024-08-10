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        Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye yardımına başvurular başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımına ilişkin başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:19
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        Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye yardımına başvurular başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımına ilişkin başvurular başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönül belediyeciliği projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri'de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

        Geçen dönem ihtiyaç sahibi 8 bin 281 ailede toplam 15 bin 624 öğrenciye 15 milyon 150 bin 250 TL kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.

        2024-2025 eğitim öğretim yılında da Kayseri sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1000 TL ve lise öğrencisi için 1250 TL kırtasiye yardımı yapılacak.

        Yardıma ilişkin başvuru, 31 Ağustos 2024'e kadar www.kayseri.bel.tr adresinden yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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