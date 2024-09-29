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        2 bin 400 rakımda uçurumun kenarına yapılan ev, dağcıları ağırlıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kurt Tepesi'nde uçurumun kenarında inşa edilen ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan ev, zorda kalan ya da yorulan dağcılara yılın her günü kapılarını açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:08
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        2 bin 400 rakımda uçurumun kenarına yapılan ev, dağcıları ağırlıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kurt Tepesi'nde uçurumun kenarında inşa edilen ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan ev, zorda kalan ya da yorulan dağcılara yılın her günü kapılarını açıyor.

        Derebağ Belediyesi ve bir iş insanın desteğiyle 2013'te 2 bin 400 rakımda uçurumun kenarına ilçe halkınca imece usulü yapılan evin kapasında kilit bulunmuyor.

        Kayseri ile Niğde sınırında yer alan, mutfağı, 2 odası, banyosu, tuvaleti bulunan ev, çatısına kurulan güneş enerji sistemi ve Aladağlar'dan gelen kaynak suyuyla çevreci bir yapı olarak dikkati çekiyor.

        Uçurumun kenarında yer alan ve hem aşağıdan hem de kuş bakışı izlendiğinde manzarasıyla büyüleyen evin bulunduğu konumdan, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes de görünüyor.

        Dağcı Zafer Erdoğdu, AA muhabirine, evin manzarasının herkesi cezbettiğini söyledi.

        Dağları gezerken tesadüfen Kurt Tepesi'ndeki evi keşfettiklerini anlatan Erdoğdu, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla evin tanınırlığının arttığını belirtti.

        Erdoğdu, son yıllarda evi görmek için gelenlerin sayısında artış olduğunu ifade ederek, 2 bin 400 rakımda bulunan evin manzarasına herkesin hayran kaldığını aktardı.

        - "Uçurumun yanında insanın içini ürpertiyor"

        Uçurum kenarına inşa edilen evin, bakarken bile insanın içini ürperttiğini vurgulayan Erdoğdu, "Buranın en güzel yanı bence görseli. Havası da çok güzel. Üç ilçeyi birden görebiliyorsun, buradan baktığın zaman. Yeşilhisar, İncesu ve Develi hatta Erciyes'in tepesi bile görünüyor." dedi.

        Erdoğdu, gece eve gelenlerin güvenle kalabileceğini kaydederek, Derebağ köyünden tepedeki eve arabayla yaklaşık yarım saatte ulaşılabildiğini söyledi.

        Eve geldiklerinde bazen farklı kişilerle aynı ortamı paylaştıklarını belirten Erdoğdu, "Oturuyoruz, sohbet ediyoruz, güzel anılar paylaşıyoruz. Sabahları kalktığımız zaman yürüyüşümüzü, tırmanışımızı yapıyoruz. Burası dağcıların konaklayacağı bir durak. Kayseri'den Niğde'ye geçiyorlar ve oradan Aladağlar'a gidiyorlar." diye konuştu.

        Dağcı Yusuf Alkan da arkadaşlarıyla zaman zaman yürüyüş için yola çıktıklarını ve yoruldukları zaman Kurt Tepesi'ndeki evde dinlendiklerini dile getirdi.

        Yanlarında getirdikleri mangalı yaktıklarını ve demledikleri çay eşliğinde manzarayı izlediklerini anlatan Alkan, bunun tüm yorgunluklarını aldığını ifade etti.

        Zirvenin ilçeye değer kattığını belirten Alkan, cam seyir terası gibi bir yapının Kurt Tepesi'ne yakışacağını söyledi.

        Alkan, zorda kalanların uğrak noktası evin kapısının, yılın her günü herkese açık olmasının bulunmaz bir hizmet olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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