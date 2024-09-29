ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas
Hakemler: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 8, Dangerfield 21, Doğa Adıcan, Fall 14, Williams 16, Diallo 7, Feray Dalkılıç, Meltem Avcı 5
Danilos Pizza: Henderson 11, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Sümeyye Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül 5, Yağmur Bul 2, Louis 16, Mompremier 27, Palenikova 19
1. Periyot: 18-22
Devre: 36-47
3. Periyot: 52-68
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.