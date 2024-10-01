Kayseri'de işçi servisinin devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
M.E. yönetimindeki 38 P 2294 plakalı midibüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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