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        İç Anadolu kadınının pekmez mesaisi başladı

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ bozumunun ardından kadınlar pekmez mesaisine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:24
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        İç Anadolu kadınının pekmez mesaisi başladı
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ bozumunun ardından kadınlar pekmez mesaisine başladı.

        İlçenin en önemli geçim kaynağı olan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016 yılında tescillenen "karaevrek" ile rengi, aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan "parmak" üzümün hasadına başlandı.

        Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından bağdan toplanan üzümler, traktörlere konularak evlere taşınıyor. Yıkanan üzümler, çuvallara dolduruluyor ve geleneksel yöntemle kadınlar tarafından ayakla eziliyor.

        Bu yöntemle elde edilen üzüm suyu, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan getirilen ve "ağ toprağı" diye tabir edilen toprakla beraber kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor.

        Soğuyana dek bekletildiği kazanlardan bez heybelere dökülen ve süzülmeye bırakılan üzüm suyundan şıra elde ediliyor.

        Daha sonra tekrar kazanda kaynatılan şıra, kadınların bir hafta süren zahmetli mesaisinin ardından pekmeze dönüşüyor.

        - "Bizi en çok yoran bakır leğen ve kazanların yıkanması"

        Pekmez üreticisi kadınlardan Hidayet Solak, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır pekmez kaynatarak aile bütçesine destek olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 5 ton üzümden 200 kilogram pekmez ürettiklerini belirten Solak, "2 çocuğum var, ikisi de okudu. Sattığımız pekmezden elde ettiğimiz gelir bize destek oldu. Böylelikle ek gelir elde etmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Solak, yapımı sırasında çok zahmet çektikleri pekmezin oluşum süreci hakkında da bilgiler vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Pekmez işi bittikten sonra da bizi en çok yoran bakır leğen ve kazanların yıkanması. Pekmezin kaynatılması sürecinde bunlar odun ateşinde çok yandığı için is oluyor. Bunları yıkamak bize çok zor geliyor ve bir günümüzü alıyor. Onları tekrar pırıl pırıl edip kaldırmamız gerekiyor."

        Solak, ilçede pekmez üretimi yapan kadınlara daha çok destek verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

        - "Doğal ürünlerimizi, kültürel değerlerimizi tanıtma gayretindeyiz"

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yaklaşık bir ay sürecek bağ buzumu ile vatandaşların pekmez üretmeye başladığını kaydetti.

        Pekmez üretiminin ilçede yaygın olduğunu söyleyen İlmek, "Bu yıl yaklaşık 3 bin tonluk rekoltemiz var. 27 bin hektarlık alanda üretim yapıyoruz. Vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tesisimiz var. Orada üretim de yapıyoruz ama en kıymetlisi doğal ortamda, vatandaşlarımızın anam babam usulü yaptığı pekmez. Biz, Kayseri sınırlarına sıkışan değil, Türkiye'ye ve uluslararası alana hitap edecek pekmezi üretmeye ve milletin sofrasına sunmaya çalışıyoruz." dedi.

        İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş da İncesu pekmezinin her geçen gün tanınırlığının arttığını dile getirdi.

        Kaymakamlık olarak ürünün tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Karakaş, Kayseri Valiliği ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle pekmezin ihracata açılmasıyla ilçe ekonomisine katkı sağlamayı planladıklarını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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