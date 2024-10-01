Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinden Uğurevler Mahallesi'ne yeni semt pazarı

        Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesi'ne 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip modern semt pazarı kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesinden Uğurevler Mahallesi'ne yeni semt pazarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesi'ne 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip modern semt pazarı kazandırıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden semt pazarında incelemelerde bulundu.

        Burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, vatandaşların konforlu bir alışveriş deneyimi yaşayacağı yeni pazar alanının yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

        Kocasinan'ın her bölgesinde ihtiyaçları teker teker karşılayarak, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyaçlarını tespit ederek uygulamaları hayata geçirdiklerini, Uğurevler Mahallesine yapılacak pazar yeri, aile sağlığı merkezi, çevre düzenlemeleri ve yol yapım çalışmalarıyla mahalleyi daha güzel hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Trump veya Harris: ABD'de seçim anketlerinde kim önde?
        Trump veya Harris: ABD'de seçim anketlerinde kim önde?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Komşusunu öldüren sanığın 'indirimsiz cezası'nın gerekçesi: Samimi bir pişm...
        Komşusunu öldüren sanığın 'indirimsiz cezası'nın gerekçesi: Samimi bir pişm...
        Hacılar'a yeni ticaret alanları inşa edilecek
        Hacılar'a yeni ticaret alanları inşa edilecek
        Kayseri'de drift yapan 3 sürücüye toplam 96 bin 699 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift yapan 3 sürücüye toplam 96 bin 699 lira ceza kesildi
        İç Anadolu kadınının pekmez mesaisi başladı
        İç Anadolu kadınının pekmez mesaisi başladı
        Bankacılığı bırakıp, fabrika kurdu; 4 ülkeye ürün ihraç etmeye başladı
        Bankacılığı bırakıp, fabrika kurdu; 4 ülkeye ürün ihraç etmeye başladı
        Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi
        Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi