Kocasinan Belediyesinden Uğurevler Mahallesi'ne yeni semt pazarı

Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesi'ne 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip modern semt pazarı kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden semt pazarında incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, vatandaşların konforlu bir alışveriş deneyimi yaşayacağı yeni pazar alanının yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Kocasinan'ın her bölgesinde ihtiyaçları teker teker karşılayarak, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyaçlarını tespit ederek uygulamaları hayata geçirdiklerini, Uğurevler Mahallesine yapılacak pazar yeri, aile sağlığı merkezi, çevre düzenlemeleri ve yol yapım çalışmalarıyla mahalleyi daha güzel hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.