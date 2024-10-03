Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, dün ilk olarak Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından arayışlarını sürdüren kulüp, bugün de Gençlerbirliği'nin eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kaloğlu ile görüşmelerin kulüp tesislerinde sürdüğü öğrenildi.