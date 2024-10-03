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        Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor

        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:36
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        Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
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        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

        Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, dün ilk olarak Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından arayışlarını sürdüren kulüp, bugün de Gençlerbirliği'nin eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

        Kaloğlu ile görüşmelerin kulüp tesislerinde sürdüğü öğrenildi.

        Teknik direktörlük kariyerine Altay'da altyapı sorumlusu olarak başlayan Kaloğlu, Altay'ı da yaklaşık bir yıl çalıştırdıktan sonra Gençlerbirliği'nin başına geçti.

        Burada da bir yıl görev yapan Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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