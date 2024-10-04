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        Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, Gastronomi Günleri'nde vatandaşı dinleyecek

        Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:51
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        Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, Gastronomi Günleri'nde vatandaşı dinleyecek
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        Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde yerini aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, 4-10 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek etkinlik alanında, vatandaşa daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için stant kurdu.

        Ekipler burada hem kentin tanıtımını yapacak hem de belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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