Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, Gastronomi Günleri'nde vatandaşı dinleyecek

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, 4-10 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek etkinlik alanında, vatandaşa daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için stant kurdu.

Ekipler burada hem kentin tanıtımını yapacak hem de belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verecek.