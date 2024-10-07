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        Talas Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:18
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        Talas Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
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        KAYSERİ(AA9- Kayseri'de Talas Belediyesinin asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Timuçin Caddesi ile Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı arasındaki bağlantı yollarında asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

        Abdülhamit Han Camii yanındaki yeni konut alanından başlayan çalışmalarda, 6079 Sokak, 6081 Sokak ve bağlantı yollarını kapsayan 2 kilometrelik asfalt seriliyor.

        Çalışmalarda, yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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