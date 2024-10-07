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        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşaatını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:38
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        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşaatını denetledi.

        Belediyenden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gastronomi kültürünün yer alacağı Mutfak Sanatları Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "Lezzet diyarı kadim kentimizde hayata geçirmekte olduğumuz Mutfak Sanatları Merkezi'miz, Kayseri'mizin zengin mutfağına yakışır bir şekilde inşa ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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