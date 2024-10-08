ERÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen protokolün imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ile Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Genç, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile akademisyenler katıldı.