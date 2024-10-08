Talas Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Talas Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında 16 madde görüşülüp karara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait 16 madde görüşüldü.

Maddelerin tamamının karara bağlandığı toplantıda, 9 ay önce ziyaretçilere açılan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'nin yanındaki binanın da alınmasıyla büyütülmesine karar verildi.

Yalçın burada yaptığı konuşmada, müzeye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ve müzeyi daha ferah bir yer haline getirebilmek için yanındaki metruk binayı alarak müzeye dahil edileceğini kaydetti.