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        Kayseri'de torununu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:22
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        Kayseri'de torununu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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        Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık D.B (67), maktul İ.B'nin (24) müşteki babası M.B. ve annesi Ş.B. ile sanık avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "nitelikli kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık D.B. savunmasında, torununun alkol ve uyuşturucu problemi olduğunu, daha önce intihar teşebbüsünden kendisinin kurtardığını ifade etti.

        Torununu 6 çocuğundan daha çok sevdiğini söyleyen sanık, şunları kaydetti:

        "Olay günü uyuşturucu ya da alkol almış bir şekilde yine evde kavga çıkarmış. Bıçakla kardeşini elinden yaralamış, komşuyu öldürmeye çalışmış. Beni aradılar. Ben de oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim gece evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben ise salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden babamın tüfeğini alıp geldiğini gördüm. Kendisine ya da gidip başkalarına zarar vermemesi için elinden almaya çalıştım. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. Torunum başından yaralanmıştı. 112'yi arayarak yardım istedim. Mağdurum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

        Maktulün babası M.B. ve annesi Ş.B. de sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirterek, tahliyesini talep etti.

        Sanık D.B'ye "nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezasında ise hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki evde, 13 Nisan'da D.B'nin torunu İ.B'nin elinden almaya çalıştığı tüfek ateş almış, ağır yaralanan İ.B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan dede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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