Kayseri'de torununu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık D.B (67), maktul İ.B'nin (24) müşteki babası M.B. ve annesi Ş.B. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "nitelikli kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık D.B. savunmasında, torununun alkol ve uyuşturucu problemi olduğunu, daha önce intihar teşebbüsünden kendisinin kurtardığını ifade etti.

Torununu 6 çocuğundan daha çok sevdiğini söyleyen sanık, şunları kaydetti:

"Olay günü uyuşturucu ya da alkol almış bir şekilde yine evde kavga çıkarmış. Bıçakla kardeşini elinden yaralamış, komşuyu öldürmeye çalışmış. Beni aradılar. Ben de oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim gece evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben ise salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden babamın tüfeğini alıp geldiğini gördüm. Kendisine ya da gidip başkalarına zarar vermemesi için elinden almaya çalıştım. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. Torunum başından yaralanmıştı. 112'yi arayarak yardım istedim. Mağdurum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum."