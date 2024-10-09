Atık malzemelerle Erciyes'teki kayak merkezinin minyatürü yapıldı
ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nde görevli ekipler, atıklardan ayrıştırılan malzemelerle 2 ayda kayak merkezinin minyatürünü yaptı.
ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nde görevli ekipler, atıklardan ayrıştırılan malzemelerle 2 ayda kayak merkezinin minyatürünü yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak pistinde görevli mekanik ekipler, çöpe atılan plastik, makara, tahta, strafor, demir malzemeleri ayrıştırarak 2 binin üzerinde parçayı bir araya getirdi.
Minyatürü yapılan pistte, kar ezme araçları, karlama makineleri, pis güvenlik ekipleri, gondola binen turistler, bilet alma gişesi, arama kurtarma ekipleri gibi birçok işleyiş canlandırıldı.
Erciyes Mekanik Tesisler Müdürü Sadullah Ekici, AA muhabirine, 2014'te küçük bir minyatür yaptıklarını, bunu daha da geliştirmek için yeni bir çalışma ortaya çıkardıklarını söyledi.
Dışardan aynı proje için 200 bin lira fiyat aldıklarını anlatan Ekici, çöpe gidecek atıklardan ayrıştırdıkları malzemelerle pistin minyatürünü maliyetsiz yaptıklarını ifade etti.
Erciyes'in dünyanın birçok ülkesinden gelen turistleri ağırladığını ve bilinirliğinin yüksek olduğunu kaydeden Ekici, "Dağdaki bütün işleyişimizi maketimize işledik. Buradaki mekanik tesisimiz, teleferiğimiz, karlama ünitelerimiz, bakımlarımız, kar ezmesi, pistteki güvenlik ekiplerinin hepsini bire bir canlandırdık. Bunu yaparken geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. Silikonun uç parçası, makara grupları, plastik parçalarını bir bütün haline getirdik." diye konuştu.
- Minyatürde 2 binin üzerinde parça kullanıldı
Ekici, işlerinden arta kalan zamanlarında çalışmayı yaptıklarını belirterek, 2 ayda minyatürü tamamladıklarını dile getirdi.
Minyatür pist için 2 binin üzerinde parça kullanıldığını anlatan Ekici, yazın gelen misafirlerin kayak merkezinin binasında kışı yaşadıklarını aktardı.
Ekici, pistteki her şeyin bire bir makette yer aldığını, teknolojiden de yararlanarak 3D yazıcıyla bazı ürünlerin yapıldığını kaydetti.
Minyatür pisti görenlerin şaşırdığını vurgulayan Ekici, sıfır atıkla geri dönüşüme katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Mekanik Tesisler Birimi'nde görevli Alper Taş da minyatür maketle Erciyes'in eşsiz manzarasını misafirlerin daha yakından gözlemlemesini sağladıklarını belirtti.
Yapım aşamasının zorluğundan bahseden Taş, bazı malzemeleri benzemediği için birçok kez yırtıp bozup geri yaptıklarını dile getirdi.
Emeklerinin sonunda güzel bir eser ortaya çıktığını aktaran Taş, "Aslında bunlar çöp olacaktı ama biz bunları şekillendirip boyayarak bir görsel kazandırdık." dedi.
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