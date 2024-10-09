Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Atık malzemelerle Erciyes'teki kayak merkezinin minyatürü yapıldı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nde görevli ekipler, atıklardan ayrıştırılan malzemelerle 2 ayda kayak merkezinin minyatürünü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık malzemelerle Erciyes'teki kayak merkezinin minyatürü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nde görevli ekipler, atıklardan ayrıştırılan malzemelerle 2 ayda kayak merkezinin minyatürünü yaptı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak pistinde görevli mekanik ekipler, çöpe atılan plastik, makara, tahta, strafor, demir malzemeleri ayrıştırarak 2 binin üzerinde parçayı bir araya getirdi.

        Minyatürü yapılan pistte, kar ezme araçları, karlama makineleri, pis güvenlik ekipleri, gondola binen turistler, bilet alma gişesi, arama kurtarma ekipleri gibi birçok işleyiş canlandırıldı.

        Erciyes Mekanik Tesisler Müdürü Sadullah Ekici, AA muhabirine, 2014'te küçük bir minyatür yaptıklarını, bunu daha da geliştirmek için yeni bir çalışma ortaya çıkardıklarını söyledi.

        Dışardan aynı proje için 200 bin lira fiyat aldıklarını anlatan Ekici, çöpe gidecek atıklardan ayrıştırdıkları malzemelerle pistin minyatürünü maliyetsiz yaptıklarını ifade etti.

        Erciyes'in dünyanın birçok ülkesinden gelen turistleri ağırladığını ve bilinirliğinin yüksek olduğunu kaydeden Ekici, "Dağdaki bütün işleyişimizi maketimize işledik. Buradaki mekanik tesisimiz, teleferiğimiz, karlama ünitelerimiz, bakımlarımız, kar ezmesi, pistteki güvenlik ekiplerinin hepsini bire bir canlandırdık. Bunu yaparken geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. Silikonun uç parçası, makara grupları, plastik parçalarını bir bütün haline getirdik." diye konuştu.

        - Minyatürde 2 binin üzerinde parça kullanıldı

        Ekici, işlerinden arta kalan zamanlarında çalışmayı yaptıklarını belirterek, 2 ayda minyatürü tamamladıklarını dile getirdi.

        Minyatür pist için 2 binin üzerinde parça kullanıldığını anlatan Ekici, yazın gelen misafirlerin kayak merkezinin binasında kışı yaşadıklarını aktardı.

        Ekici, pistteki her şeyin bire bir makette yer aldığını, teknolojiden de yararlanarak 3D yazıcıyla bazı ürünlerin yapıldığını kaydetti.

        Minyatür pisti görenlerin şaşırdığını vurgulayan Ekici, sıfır atıkla geri dönüşüme katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Mekanik Tesisler Birimi'nde görevli Alper Taş da minyatür maketle Erciyes'in eşsiz manzarasını misafirlerin daha yakından gözlemlemesini sağladıklarını belirtti.

        Yapım aşamasının zorluğundan bahseden Taş, bazı malzemeleri benzemediği için birçok kez yırtıp bozup geri yaptıklarını dile getirdi.

        Emeklerinin sonunda güzel bir eser ortaya çıktığını aktaran Taş, "Aslında bunlar çöp olacaktı ama biz bunları şekillendirip boyayarak bir görsel kazandırdık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm

        Benzer Haberler

        Kayseri'de en fazla ihracat yapan iş insanları ödüllendirildi
        Kayseri'de en fazla ihracat yapan iş insanları ödüllendirildi
        Tabancayla kazara torununu öldüren dedeye müebbet
        Tabancayla kazara torununu öldüren dedeye müebbet
        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de mobilya fuarı açılışında konuştu:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de mobilya fuarı açılışında konuştu:
        Kayseri'de torununu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kayseri'de torununu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Talas Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Talas Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı