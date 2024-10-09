Atık malzemelerle Erciyes'teki kayak merkezinin minyatürü yapıldı

ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nde görevli ekipler, atıklardan ayrıştırılan malzemelerle 2 ayda kayak merkezinin minyatürünü yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak pistinde görevli mekanik ekipler, çöpe atılan plastik, makara, tahta, strafor, demir malzemeleri ayrıştırarak 2 binin üzerinde parçayı bir araya getirdi.

Minyatürü yapılan pistte, kar ezme araçları, karlama makineleri, pis güvenlik ekipleri, gondola binen turistler, bilet alma gişesi, arama kurtarma ekipleri gibi birçok işleyiş canlandırıldı.

Erciyes Mekanik Tesisler Müdürü Sadullah Ekici, AA muhabirine, 2014'te küçük bir minyatür yaptıklarını, bunu daha da geliştirmek için yeni bir çalışma ortaya çıkardıklarını söyledi.

Dışardan aynı proje için 200 bin lira fiyat aldıklarını anlatan Ekici, çöpe gidecek atıklardan ayrıştırdıkları malzemelerle pistin minyatürünü maliyetsiz yaptıklarını ifade etti.

Erciyes'in dünyanın birçok ülkesinden gelen turistleri ağırladığını ve bilinirliğinin yüksek olduğunu kaydeden Ekici, "Dağdaki bütün işleyişimizi maketimize işledik. Buradaki mekanik tesisimiz, teleferiğimiz, karlama ünitelerimiz, bakımlarımız, kar ezmesi, pistteki güvenlik ekiplerinin hepsini bire bir canlandırdık. Bunu yaparken geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. Silikonun uç parçası, makara grupları, plastik parçalarını bir bütün haline getirdik." diye konuştu.