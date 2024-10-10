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        Kayseri'de 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:15
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        Kayseri'de 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlarından hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari O.D'nin (32) bulunduğu yeri belirledi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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