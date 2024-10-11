Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çamura saplanan at 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde çamura saplanan at, 4 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çamura saplanan at 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde çamura saplanan at, 4 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde yılkı atı, bataklığa girdi ve çıkamadı.

        Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneğince yapılan ihbar sonucu bölgeye, İncesu Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri geldi.

        At, ekiplerin ve köylülerin 4 saatlik çalışması sonucu bataklıktan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Kayseri'de 'ucuz arsa' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama (2)- Yeniden
        Kayseri'de 'ucuz arsa' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama (2)- Yeniden
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 'ucuz arsa' vaadiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama
        Kayseri'de 'ucuz arsa' vaadiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama
        Kayseri'de "ucuza arsa" vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
        Kayseri'de "ucuza arsa" vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı