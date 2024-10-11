Kayseri'de çamura saplanan at 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneğince yapılan ihbar sonucu bölgeye, İncesu Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde yılkı atı, bataklığa girdi ve çıkamadı.

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