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        Antrenmanlarını doğada yapan yürüyüş şampiyonu öğrenciler, yeni birincilikler hedefliyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:03
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        Antrenmanlarını doğada yapan yürüyüş şampiyonu öğrenciler, yeni birincilikler hedefliyor
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak ter döküyor.

        Beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Handan Koçyiğit rehberliğinde çalışan öğrencilerden Muhammed Miraç, bu yıl temmuz ayında İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda, Hayrunnisa ise temmuzda Konya'da gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

        Başarılarının ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler, 2025 yılının ocak ayında düzenlenecek şampiyona için kentin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.

        Her iki öğrenci de ocak ayındaki şampiyonada yeniden birincilik kürsüsüne çıkmayı amaçlarken, yaşı milli takım seçmelerine tutan Muhammed Miraç ise ayrıca ay-yıldızlı ekibe seçilmek ve uluslararası organizasyonlarda ülkesi için altın madalya kazanmak istiyor.

        - "Tarihi ve doğal yerleri kendimize parkur yapıyoruz"

        Muhammed Miraç Şahin, AA muhabirine, bu sporu yaklaşık 5 yıldır severek yaptığını söyledi.

        Yoğun çalışmalar sonucu başarı elde ettiğini vurgulayan Muhammed Miraç, şunları kaydetti:

        "3-4 Temmuz'da katıldığımız yarışta Türkiye şampiyonu oldum. Bu spor, zor. Kilometre arttığı için vücudun daha da zorlanıyor. Her gün antrenmanımız oluyor. Bizim için her yer antrenman yeri. Bizim için her yer parkur. Tarihi ve doğal yerleri kendimize parkur yapıyoruz. Antrenmanlarımızı kafamız karışmasın diye doğal yerlerde, tarihi yerlerde gerçekleştiriyoruz. Hedefim ocak ayında Türkiye Şampiyonası'nda yeniden şampiyon olup milli takıma girmek. Tabii, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da gidip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

        Hayrunnisa Ceyhan ise koşucu olarak spora başladığını daha sonra bu branşa yöneldiğini ifade etti.

        Temmuz ayında Konya'daki şampiyonada birinci olduğunu aktaran Hayrunnisa, "Hedefim yine birinciliği bırakmamak. Ocak ayında düzenlenecek yarışmada yeniden birinci olmak istiyorum. Madalyayla memleketime dönmek istiyorum. Ağırnas'ta, Gesi'de, Koramaz Vadisi'nde, bazen de stadyumda çalışıyoruz. Haftanın 7 günü ara vermeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yorucu bir tempoyla çalışıyoruz." diye konuştu.

        Antrenör Handan Koçyiğit, kendisinin de geçmişte bu branşta Türkiye rekortmeni olduğunu dile getirdi.

        Geçmişte elde ettiği başarılara öğrencilerinin ulaşması için çalıştığını vurgulayan Koçyiğit, şunları söyledi:

        "Onları milli sporcu yapıp rekor kırdırıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz. Miraç için ilk hedefimiz milli takım seçmeleri olacak. Orada inşallah ilk kez milli takıma girecek. Balkan şampiyonasında madalya kazanmak ilk hedefimiz. İnşallah Miraç'ı önümüzdeki olimpiyatlarda da göreceğiz. Hayrunnisa için de salonda Türkiye şampiyonamız var. Orada şampiyonluğunu korumasını, kimseye bırakmamasını istiyoruz. Antrenmanları zevkli hale getirmek için tarihi, doğal güzelliklerin olduğu yerlerde yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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