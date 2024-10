Antrenmanlarını doğada yapan yürüyüş şampiyonu öğrenciler, yeni birincilikler hedefliyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak ter döküyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Handan Koçyiğit rehberliğinde çalışan öğrencilerden Muhammed Miraç, bu yıl temmuz ayında İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda, Hayrunnisa ise temmuzda Konya'da gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Her iki öğrenci de ocak ayındaki şampiyonada yeniden birincilik kürsüsüne çıkmayı amaçlarken, yaşı milli takım seçmelerine tutan Muhammed Miraç ise ayrıca ay-yıldızlı ekibe seçilmek ve uluslararası organizasyonlarda ülkesi için altın madalya kazanmak istiyor.

Muhammed Miraç Şahin, AA muhabirine, bu sporu yaklaşık 5 yıldır severek yaptığını söyledi.

Yoğun çalışmalar sonucu başarı elde ettiğini vurgulayan Muhammed Miraç, şunları kaydetti:

"3-4 Temmuz'da katıldığımız yarışta Türkiye şampiyonu oldum. Bu spor, zor. Kilometre arttığı için vücudun daha da zorlanıyor. Her gün antrenmanımız oluyor. Bizim için her yer antrenman yeri. Bizim için her yer parkur. Tarihi ve doğal yerleri kendimize parkur yapıyoruz. Antrenmanlarımızı kafamız karışmasın diye doğal yerlerde, tarihi yerlerde gerçekleştiriyoruz. Hedefim ocak ayında Türkiye Şampiyonası'nda yeniden şampiyon olup milli takıma girmek. Tabii, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da gidip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."