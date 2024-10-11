Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

17 ekibin katıldığı operasyonda, arama yapılan araçlardan 5'inde 70 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 106 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinden takviye ekipler, ilçe girişinde şüpheli araçlarda arama yaptı.

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