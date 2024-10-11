Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kayseri'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çeşitli miktar ve adetlerde uyuşturucu madde ve hap ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.