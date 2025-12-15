Kayseri'de alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 66 bin 78 lira ceza verildi

Kayseri'de alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 66 bin 78 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan Bulvarı'nda bir sürücünün alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen U.D'nin (21) kullandığı aracı durduran ekipler, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 66 bin 78 lira para cezası kesti.

Ehliyetine 2 yıl el konulan sürücünün kullandığı araç da trafikten men edildi.

Öte yandan ekipler, bir sürücüye egzozdan 2 bin 167 lira, uygulama noktasından kaçan başka bir sürücüye ise 12 bin 427 lira cezai işlem uyguladı, aracı trafikten men etti.