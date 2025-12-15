Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 66 bin 78 lira ceza verildi

        Kayseri'de alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 66 bin 78 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:03
        Kayseri'de alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 66 bin 78 lira ceza verildi
        Kayseri'de alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 66 bin 78 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan Bulvarı'nda bir sürücünün alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen U.D'nin (21) kullandığı aracı durduran ekipler, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 66 bin 78 lira para cezası kesti.

        Ehliyetine 2 yıl el konulan sürücünün kullandığı araç da trafikten men edildi.

        Öte yandan ekipler, bir sürücüye egzozdan 2 bin 167 lira, uygulama noktasından kaçan başka bir sürücüye ise 12 bin 427 lira cezai işlem uyguladı, aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

