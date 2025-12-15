Kayseri'de sokakta 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sokakta 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Hunat Mahallesi'nde hırdavatçı E.D, sokakta gördüğü Murat P, İsmail G. ile Adil T'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, polis ekiplerince olay yeri yakınındaki bir kahvehanede gözaltına alındı.
