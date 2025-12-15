Kayseri'de sokakta 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, polis ekiplerince olay yeri yakınındaki bir kahvehanede gözaltına alındı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hunat Mahallesi'nde hırdavatçı E.D, sokakta gördüğü Murat P, İsmail G. ile Adil T'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.

