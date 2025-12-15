Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sokakta 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sokakta 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:33
        Hunat Mahallesi'nde hırdavatçı E.D, sokakta gördüğü Murat P, İsmail G. ile Adil T'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, polis ekiplerince olay yeri yakınındaki bir kahvehanede gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

