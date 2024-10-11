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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

        KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:25
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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        KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.B. (29), M.A.Y. (25), R.K. (25), S.Y. (32), O.Ö. (44), S.İ. (26), M.K. (30) ve A.H.A. (27) yakalandı. Yapılan aramalarda 10,86 gram uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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