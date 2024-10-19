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        7. Kayseri Kitap Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, çocuk ve gençler başta olmak üzere kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:43
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        7. Kayseri Kitap Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, çocuk ve gençler başta olmak üzere kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuar, 412 yayın evi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabı Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

        Fuar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan kitapseverin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, Genç KAYMEK öğrencileri de fuarı ziyaret etti.

        Fuar alanında yüz binlerce kitabın kitap kurtlarını beklediği stantları gezen öğrenciler, yayınevleri temsilcilerinden ilgi duydukları kitaplara dair bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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