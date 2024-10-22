Kayseri 6. Bilim Şenliği'ne TÜBİTAK'tan destek

Şenliğin TÜBİTAK tarafından destekleneceğini aktaran Büyükkılıç, şenlikte bilim meraklılarının farklı bilim dallarını keşfetme, kendi deneylerini yapma ve bilimin büyülü dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıkları 6. Bilim Şenliği'nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandığını bildirdi.

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