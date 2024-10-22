Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü vatandaşın çelmesiyle yakalandı

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden de 28 bin 150 lira ceza kesilen hükümlünün polisteki işlemleri sürüyor.

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