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        Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü vatandaşın çelmesiyle yakalandı

        Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü, bir vatandaşın çelme takmasının ardından yere düşünce yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:15
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        Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü vatandaşın çelmesiyle yakalandı
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        Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü, bir vatandaşın çelme takmasının ardından yere düşünce yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kale Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.P. (24) idaresindeki bir aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.P, önündeki otomobile çaptıktan sonra aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

        Kaldırımda bekleyen bir vatandaşın "çelme" takması sonucu dengesini kaybederek yere düşen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

        E.P'nin "yağma" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden de 28 bin 150 lira ceza kesilen hükümlünün polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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