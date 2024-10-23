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        Kayseri Baro Başkanı Özsoy'dan Büyükkılıç'a ziyaret

        Kayseri Baro BaşkanI Murat Tolga Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:11
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        Kayseri Baro Başkanı Özsoy'dan Büyükkılıç'a ziyaret
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        Kayseri Baro BaşkanI Murat Tolga Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özsoy'un ziyareti Başkan Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşti.

        Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanlığına yeni seçilen Özsoy'u ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Özsoy da Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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