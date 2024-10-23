Kayseri Baro Başkanı Özsoy'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Özsoy da Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanlığına yeni seçilen Özsoy'u ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özsoy'un ziyareti Başkan Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşti.

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