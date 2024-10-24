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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:14
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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