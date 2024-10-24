Kayseri'de haciz işlemleri sırasında avukatı darbeden iş yeri sahibine hapis cezası

Kayseri'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı darbeden iş yeri sahibine 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar S.Y, A.S. ve F.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık S.Y'nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme hakimi, sanık S.Y'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Hakim, aynı dosyada yargılanan sanık A.S'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 4 yıl 2 ay, F.Ş'ye ise "hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.