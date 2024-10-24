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        Kayseri'de haciz işlemleri sırasında avukatı darbeden iş yeri sahibine hapis cezası

        Kayseri'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı darbeden iş yeri sahibine 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:06
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        Kayseri'de haciz işlemleri sırasında avukatı darbeden iş yeri sahibine hapis cezası
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        Kayseri'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı darbeden iş yeri sahibine 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

        Kayseri 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar S.Y, A.S. ve F.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık S.Y'nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

        Mahkeme hakimi, sanık S.Y'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Hakim, aynı dosyada yargılanan sanık A.S'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 4 yıl 2 ay, F.Ş'ye ise "hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya 24 Ağustos 2023'te haciz işlemleri için giden avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y'nin tepkisi ile karşılaşmıştı. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneği desteği ile yürüyebilen Özbek ile yanında bulunan kadın avukata hakaret eden S.Y, avukatın koltuk değneğini alarak kendisine saldırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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