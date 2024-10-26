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        Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmen hastanede hayatını kaybetti

        Kayseri'de biri öğretmen 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan öğretmen Cafer Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:23
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        Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmen hastanede hayatını kaybetti
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        Kayseri'de biri öğretmen 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan öğretmen Cafer Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda 9 Ekim'de kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan Yıldız, Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Yıldız'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kayseri'de okul çıkışı otobüs bekleyen öğretmenler, Yahya Karaca'nın kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araca binmiş, kamyon ile çarpışan araçtaki öğretmenlerden Hasan Kale olay yerinde, sürücü Karaca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada kamyon sürücüsü A.Ö ile öğretmenler Cafer Yıldız, O.M. ve Ö.Ç. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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