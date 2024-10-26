Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmen hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de okul çıkışı otobüs bekleyen öğretmenler, Yahya Karaca'nın kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araca binmiş, kamyon ile çarpışan araçtaki öğretmenlerden Hasan Kale olay yerinde, sürücü Karaca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada kamyon sürücüsü A.Ö ile öğretmenler Cafer Yıldız, O.M. ve Ö.Ç. yaralanmıştı.

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