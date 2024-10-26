Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı

        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, grup maçlarıyla start aldı.

        20 erkek ve 10 kadın takımının katıldığı şampiyona, yarın final maçlarıyla son bulacak.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, şampiyonayla ilgili AA muhabirine, Erciyes'in yine bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

        Bilinen branşların yanı sıra yeni tanınan branşların sporcularını da ağırlamak istediklerini belirten Elcuman, "İlk defa ragbi turnuvası yapmaktan dolayı mutluyuz. Büyük bir organizasyon. Bu spora ilginin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gençlerin ilgisini çeken bir spormuş. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Burada tesisleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Bizim tesislerimiz gibi iyi işletilen tesisler olduğu sürece her spor gelişecektir." diye konuştu.

        Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ise Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki tüm şartların ragbi oynamaya müsait olduğunu söyledi.

        Şahin, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin benzerlerinin Türkiye'de birçok yerde faaliyete geçmesiyle yetişen sporcu sayısının her geçen gün artacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak

        Benzer Haberler

        KAYSO'nun yılın Ahisi seçtiği makine ustasına kaftan giydirildi
        KAYSO'nun yılın Ahisi seçtiği makine ustasına kaftan giydirildi
        Kazadan 2 hafta sonra hastanede ölen öğretmen, memleketi Tokat'ta toprağa v...
        Kazadan 2 hafta sonra hastanede ölen öğretmen, memleketi Tokat'ta toprağa v...
        Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmen hastanede hayatını kaybetti
        Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmen hastanede hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tu...
        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tu...