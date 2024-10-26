Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, grup maçlarıyla start aldı.

20 erkek ve 10 kadın takımının katıldığı şampiyona, yarın final maçlarıyla son bulacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, şampiyonayla ilgili AA muhabirine, Erciyes'in yine bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Bilinen branşların yanı sıra yeni tanınan branşların sporcularını da ağırlamak istediklerini belirten Elcuman, "İlk defa ragbi turnuvası yapmaktan dolayı mutluyuz. Büyük bir organizasyon. Bu spora ilginin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gençlerin ilgisini çeken bir spormuş. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Burada tesisleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Bizim tesislerimiz gibi iyi işletilen tesisler olduğu sürece her spor gelişecektir." diye konuştu.