AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanı Özkurt göreve yeniden seçildi

Kongreye, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve partililer katıldı.

İlçede belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

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