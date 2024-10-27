Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yeni imar alanındaki çalışmaları inceledi

Hava koşullarının elverdiği sürece ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Osmangazi Mahallesi'ndeki imarlaşma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflediğimiz noktaya gelip bu sezonu kapatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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