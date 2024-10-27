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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yeni imar alanındaki çalışmaları inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni imar alanlarındaki yol ve asfalt çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:01
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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yeni imar alanındaki çalışmaları inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni imar alanlarındaki yol ve asfalt çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalite, konfor ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol yaptıklarını belirtti.

        Hava koşullarının elverdiği sürece ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Osmangazi Mahallesi'ndeki imarlaşma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflediğimiz noktaya gelip bu sezonu kapatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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