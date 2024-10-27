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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:42
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Y.E.A. idaresindeki 06 BFV 466 plakalı otomobil, Kayseri Malatya kara yolundaki Köprübaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. ve M.G'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, S.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.G. ise hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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