Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Y.E.A. idaresindeki 06 BFV 466 plakalı otomobil, Kayseri Malatya kara yolundaki Köprübaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. ve M.G'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, S.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.G. ise hastaneye sevk edildi.
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