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        Kayseri protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:52
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        Kayseri protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, bağımsızlık düşüncesi ile 29 Ekim 1923'te ilan edilen, Gazi Mustafa Atatürk'ün "En büyük eserimdir" diyerek emanet ettiği cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı kurtuluş savaşını, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırdığını anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923’te, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 101 yılda sürekli gelişen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür alanındaki başarıları ve demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan ülkemiz, aziz milletimizin fedakar evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır. Temel değerlerine gönülden bağlı olan aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Cumhuriyet'in 101’inci yılını coşkuyla, gururla, heyecanla kutladıklarını belirtti.

        Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz silah arkadaşları ile birlikte cephelerde verdiği mücadelenin kendilerine bağımsızlığımızın ve özgürlüğün ne denli kıymetli olduğunu hatırlattığını vurgulayarak, "Gelecek nesillere, bizlere emanet edilen bu mirası daha da güçlendirerek aktaracak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniverisitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da birer mesaj yayımladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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