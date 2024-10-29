Kayseri'de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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