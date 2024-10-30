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        KASKİ, öğrencilere su tasarrufunun önemini anlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru su kullanımının anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:08
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        KASKİ, öğrencilere su tasarrufunun önemini anlattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru su kullanımının anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre KASKİ ekipleri, "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında Yahyalı Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlikte öğrencilere suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi.

        Ayrıca suyun tasarruflu kullanımının gelecekteki canlı yaşamı için büyük önem arz ettiğine değinilerek, evlerde, okullarda, iş yerlerinde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketmenin önemi vurgulandı.

        Diğer yandan öğrencilere el, yüz yıkarken, diş fırçalarken muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, evlerde veya okullarda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerden yardım istemeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

        Eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemlerinin anlatıldığı, çeşitli animasyonlarla desteklenen eğitim sonrasında öğrencilere dağıtılan hediyeler ile suyun korunmasının önemi konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlandı.

        Galeri
        Galeri

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