KASKİ, öğrencilere su tasarrufunun önemini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru su kullanımının anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre KASKİ ekipleri, "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında Yahyalı Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi.