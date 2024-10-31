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        İncesu'ya 40 milyon lira maliyetli asfalt serildi

        İncesu'da 2 ay süren alt yapı çalışmanın ardından yollara 40 milyon lira maliyetli sıcak asfalt serildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:32
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        İncesu'ya 40 milyon lira maliyetli asfalt serildi
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        İncesu'da 2 ay süren alt yapı çalışmanın ardından yollara 40 milyon lira maliyetli sıcak asfalt serildi.

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yazılı açıklamasında, ilçedeki 3 mahallede KASKİ, elektrik şirketi ve internet iletim firmasının alt yapı çalışmalarını bitirdikten sonra cadde ve sokaklarda asfaltlama işlemlerinin de tamamlandığını bildirdi.

        İlmek, "İlçemizde yıllardır süre gelen alt yapı sorununu çözdük. 3 mahallede yollara 40 milyon lira maliyetli sıcak asfalt attık. Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle son 50 yılın en uzun mesafeli sıcak asfaltını tek seferde attık." ifadelerini kullandı.

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