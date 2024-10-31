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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:09
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Gülsoy, yazılı açıklamasında, eylül ayında 147 ülkeye 313 milyon 712 bin dolar ihracat, 112 milyon 807 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Her koşulda özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarına, ihracatçılara ve çalışanlara teşekkür ettiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

        "TÜİK verilerine eylül ayında 313 milyon 712 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,18 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,51 azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak ithalatımız ise 112 milyon 807 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,25 azalış gerçekleşmiştir. İlk 9 ay toplam ihracatımız 2 milyar 778 milyon 544 bin dolardır. Geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 3,87 artış yaşandı. Kayseri'den 147 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat pazarlarımız, Irak, Almanya, Avusturya, Belçika, ABD, Romanya, İtalya, Gürcistan, Cezayir ve Birleşik Krallık'tır."

        - 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tasarrufun bir tercihten öte sorumluluk olduğuna işaret eden Büyükkılıç, mesajında şunları kaydetti:

        "Elektrikli ve doğal gazlı otobüs mevcudunu arttırarak ulaşımda, akıllı şehircilik uygulamalarıyla başta trafik olmak üzere park ve bahçelerde, aydınlatmada, sulamada ve buna benzer pek çok konuda, yeni RES ve GES projeleriyle katı atık bertaraf tesisleri ve biyogaz tesisleriyle enerjide, kayıp kaçak önleme faaliyetleriyle içme suyu ve sulamada tasarrufu önceleyen belediyemiz, Kayseri'nin kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanarak hizmet üretmektedir. Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesine uyum gösterdik. Belediye olarak yasalar, mevzuatlar doğrultusunda ve özveri göstererek tasarrufa yöneldik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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