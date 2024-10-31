Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, eylül ayında 147 ülkeye 313 milyon 712 bin dolar ihracat, 112 milyon 807 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Her koşulda özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarına, ihracatçılara ve çalışanlara teşekkür ettiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine eylül ayında 313 milyon 712 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,18 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,51 azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak ithalatımız ise 112 milyon 807 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,25 azalış gerçekleşmiştir. İlk 9 ay toplam ihracatımız 2 milyar 778 milyon 544 bin dolardır. Geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 3,87 artış yaşandı. Kayseri'den 147 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat pazarlarımız, Irak, Almanya, Avusturya, Belçika, ABD, Romanya, İtalya, Gürcistan, Cezayir ve Birleşik Krallık'tır."