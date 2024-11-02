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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:07
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda durdurdu.

        Araçta ve 3 şüphelinin üzerindeki aramalarda 46 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K, Ş.Ö. ve Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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