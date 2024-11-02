Kayserispor- Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, alınan bir puanın öz güvenleri açısından iyi olduğunu söyledi.

Damla, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki 2 haftada da oyun anlamında topa sahip olan, pozisyon üreten, iyi oynayan bir Adana Demirspor olduğunu belirtti.

Takımın tecrübe, genç oyuncuların öz güven eksikliğinin olduğunu aktaran Damla, yaptıkları pozisyon hatalarının, duran toplarda zaman zaman pozisyon almadan kaynaklanan hataların kendilerine iyi oyun oynarken pahalıya patladığını dile getirdi.