Kayseri'deki şok uygulamada aranan 9 zanlı yakalandı
KAYSERİ(AA9- Kayseri'de polisin düzenlediği şok uygulamada aranan 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
35 ekip ve 70 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 235 araç ve 6 bin 316 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 1 hacizli otomobille bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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