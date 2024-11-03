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        Kayseri'deki şok uygulamada aranan 9 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:47
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        Kayseri'deki şok uygulamada aranan 9 zanlı yakalandı
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        KAYSERİ(AA9- Kayseri'de polisin düzenlediği şok uygulamada aranan 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        35 ekip ve 70 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 235 araç ve 6 bin 316 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 1 hacizli otomobille bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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