Kayseri'deki şok uygulamada aranan 9 zanlı yakalandı

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 1 hacizli otomobille bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

35 ekip ve 70 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 235 araç ve 6 bin 316 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

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