Kayseri'de geri dönüştürülen 3 bin 364 ton atık kağıtla 57 bin 191 ağacın kesilmesi önlendi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, ocak-ekim döneminde 3 bin 364 ton kağıt atığı geri dönüştürerek 57 bin 191 ağacın kesilmesini önledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre konusunda çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, modern tesisleriyle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Teknolojinin son sistemleriyle donatılmış Anadolu'nun modern geri dönüşüm tesisi Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş'de (KAYÇEV) günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olduklarını aktaran Belediye Başkanı Ahmet Çolkabayrakdar, çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini ifade etti.