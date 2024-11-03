Kayseri'de Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası yapıldı

Kayseri'de, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası düzenlendi.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kuvvet ve menzil müsabakaları devam etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun da desteğiyle gerçekleştirilen şampiyonaya 11 ilden 120 sporcu katılıyor.

Yaş sınırının aranmadığı müsabakalarda kadın ve erkek sporcular mücadele ediyor.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Akpınar, Kayseri'de böyle bir şampiyonanın ilk kez düzenlendiği ve çok geniş bir duyuru yapmamalarına rağmen ciddi bir katılım sağlandığını söyledi.