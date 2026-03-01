Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi konut satışının en yüksek olduğu 16'ncı ilçe oldu

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2025 yılına ilişkin istatistik verilerine göre Melikgazi en çok konut satışı gerçekleşen 16'ncı ilçe oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 16:10
        Melikgazi konut satışının en yüksek olduğu 16'ncı ilçe oldu

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2025 yılına ilişkin istatistik verilerine göre Melikgazi en çok konut satışı gerçekleşen 16'ncı ilçe oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesinde 2025 yılında toplam 14 bin 118 konut satışı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede oluşturulan yaşam konforundan faydalanmak isteyen binlerce kişinin ilçeye geldiğini belirtti.

        Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olma konumunu koruyan Melikgazi'de nüfusun her geçen gün arttığını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burada Melikgazi'yi cazibe merkezi haline getiren rekor çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse kentsel dönüşüm çalışmaları, ilçemize kazandırdığımız okul, aile sağlığı merkezi, kütüphane, sosyal tesis, cami ve Kur'an kursları, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmaları, gençliğe önem veren yatırımlarımız, her yaştan vatandaşımıza hitap edecek yenilikçi, vizyoner ve özgün projeler başı çekiyor diyebiliriz. Melikgazi'de hemşehrilerimizle etle tırnak gibiyiz. Bizlere talep ve önerilerini anında iletmelerini sağlayacak farklı kanallarımız söz konusu. Bu güzel projeler onların istekleri ile şekilleniyor diyebilirim. TÜİK 2025 yılı verilerinde konut satışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldık. Bu durumu sağlayan yerinde çalışmalarımızla ilçemizi büyütmeye, geliştirmeye, cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Melikgazimize aşkla kazandırdığımız hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

