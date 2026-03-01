Diplomatik Kayak Yarışı, Erciyes'te yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi, 5. Diplomatik Kayak Yarışı'na ev sahipliği yaptı.



Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı bölgesinde düzenlenen müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Avusturya, Lüksemburg, Norveç, Çekya, ABD, Fransa, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, İsviçre ve Belçika'nın Ankara büyükelçiliklerinde çalışanlar, diplomat ve yakınları olmak üzere 45 kişi katıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.



Büyükkılıç, Erciyes'in dünyada kendisinden söz ettiren 25 kayak merkezi arasında yer aldığını ve Alp disiplinine göre uyarlanmış bir merkez olduğunu belirtti.



AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da organizasyondan dolayı büyükelçilere teşekkür etti.

