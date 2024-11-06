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        Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Adana Demirspor maçı sonrasındaki olaylara ilişkin açıklama:

        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Adana Demirspor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:42
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        Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Adana Demirspor maçı sonrasındaki olaylara ilişkin açıklama:
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        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Adana Demirspor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

        Çamlı, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrasında yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu belirtti.

        Taraftara karşı mahcup olduğunu vurgulayan Çamlı, "Maçın bitmesine yakın ve maç sonrasında tribünde ve stadyum dışında dilimizi adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak, şahsımızı ve ailemizi kötü sözlere muhatap edince, Kayserispor'a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde 'kem söz sahibini bağlar' demeden maalesef ben de karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

        Çamlı, Kayseri'de kendisinin "Ali hoca" kimliğine sahip olduğunu ve o gün yaşananların bu kimliğe yakışmadığını aktardı.

        Taraftarın hiçbir zaman böyle bir muameleyi hak etmediğinin altını çizen Çamlı, şöyle devam etti:

        "Taşıdığım sorumluluğa yakışmayan, tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır Kayserispor'un başarısı için fedakarca mücadele eden ne şahsım ne saygı değer yönetimimiz ne de aynı fedakarlıkla bu mücadelemizi destekleyen taraftarlarımız böyle bir muameleyi asla hak etmedik. Hepiniz şahitsiniz, önce Allah'ın yardımı sonra sizlerin sonsuz destekleriyle fırtınalı süreçleri aşarak bu noktaya geldik. Sizinle beraber yürüdüğümüz yollarda bazen hedeflerimize ulaşamadık. Sizler nasıl üzüldüyseniz bizler de o duyguların en yoğun halini yaşadık."

        Her adımlarında Kayserispor'un başarısını düşündüklerine ve hiçbir zaman Kayserispor'a olan sevdalarını lekeletmediklerine dikkati çeken Çamlı, "İçimizdeki o sevdayı günün her anında yaşadık ve yaşattık. Sizlerin de bu sevda birlikteliğimizde daha büyük başarılar ve zaferler umduğunuzu, beklediğinizi biliyoruz. Zaman, kalpleri kırmanın, gönülleri yaralamanın vakti değildir. Vakit, sevdamız Kayserispor'a sahip çıkma ve ona zaferler getirme vaktidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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