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        Kocasinan Belediyesinin özel sporcusu Samet Balcı judo şampiyonasına hazırlanıyor

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün özel sporcusu 27 yaşındaki Samet Balcı, aralık ayında düzenlenecek Türkiye Özel Sporcular Judo Şampiyonası'na katılmak için antrenmanlara devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:47
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        Kocasinan Belediyesinin özel sporcusu Samet Balcı judo şampiyonasına hazırlanıyor
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün özel sporcusu 27 yaşındaki Samet Balcı, aralık ayında düzenlenecek Türkiye Özel Sporcular Judo Şampiyonası'na katılmak için antrenmanlara devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftada 4 gün şampiyonaya hazırlanan Balcı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a altın madalya sözü verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Samet'in her zaman yanında olacağını belirtti.

        Özel sporculara verdikleri desteği artırarak, onların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Onların yeteneklerini ortaya çıkarma noktasında Kocasinan Spor Kulübü olarak önemli bir rol üstleniyoruz. Ayrıca, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve antrenörümüz Uğur Arı ile ekibini tebrik ediyorum. İki defa Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların ardından dünya üçüncüsü ve dünya ikincisi olarak gurur yaşattılar. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için desteğimiz her zaman devam edecek. Özel çocuklarımıza sadece sporda değil, hayatın her alanında desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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