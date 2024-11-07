Kayseri Barosunda "10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi" açıldı

Kayseri Barosunun ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sedef kakma sanatçısı Sedat Erdem'in hazırladığı eserlerden oluşan "10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi" açıldı.

Kayseri Barosunda düzenlenen sergi, açılış kurdelesinin kesilmesi ile başladı. Erdem, Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ve davetlilere sergi hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdem, burada sergiyi açtığı için onur duyduğunu söyledi.

Yaptığı sanatın istiridye kesme sanatı olduğunu belirten Erdem, "19 eserden oluşan bir sergi. Tamamı 3 yıla yakın bir zaman aldı. Başkanımıza hem 'hayırlı olsun' demek istedik hem de burada bir sergi açmak istedik. Kültür faaliyetlerinin devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.